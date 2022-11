Die Bank Vontobel spürt Gegenwind. In den ersten neun Monaten verbuchte das Institut einen Nettoneugeldzufluss von CHF 3,4 Mrd. Zieht man davon die durch die Übernahme der UBS-Tochter Swiss Financial Advisers hinzugekommen CHF 6,2 Mrd. ab, resultiert ein Nettoabfluss. Mit einem Sparprogramm will Vontobel den Geschäftsaufwand dieses Jahr um CHF 40 bis 70 Mio. kürzen.

10.11.2022 22:33