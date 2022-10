Der Wandlerexperte ist überzeugt, dass die langfristigen Ertragserwartungen für Wandelanleihen Im aktuellen Anlageumfeld deutlich gestiegen seien. Dafür sprächen erstens die Renditen auf der Anleihen-Komponente, die so hoch seien wie seit über zehn Jahren nicht mehr. Zweitens seien die Bewertung am Aktienmarkt nach der Korrektur unter den Durchschnitt der letzten zehn Jahre gefallen und der langfristige Aufwärtstrend nach wie vor intakt. Und last but not least seien die Wandelanleihen historisch günstig bewertet, insbesondere in Europa und Asien.