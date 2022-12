Das Beispiel Frankreich

Nach französischem Recht müssen Finanzinstitute neu ihre Risiken und Auswirkungen in Bezug auf Biodiversität ebenso offenlegen wie jene zum Klima. Auf internationaler Ebene soll die Taskforce for Nature-related Financial Disclosures (TNFD), die sich an der früheren Taskforce for Climate-related Financial Disclosures (TCFD) orientiert, im Jahr 2023 abgeschlossen werden. Die TCFD-Berichterstattung ist im Vereinigten Königreich und in der Schweiz bereits für einige Aktivitäten verpflichtend und soll in anderen Ländern eingeführt werden. Das Gleiche dürfte mit der TNFD zeitig geschehen.