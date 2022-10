Europäische Anleger ziehen es vor, ihr Vermögen durch Immobilien aufzubauen statt am Finanzmarkt. In Indien sind nichtfinanzielle Anlagen wie Immobilien und Gold, oft in physischer Form, beliebter als Aktien und Fonds. Das Thema Nachhaltigkeit spielt vor allem in Europa eine grosse Rolle, die Region Asien-Pazifik hinkt es hinterher.