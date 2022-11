Solange die Märkte dies noch nicht verinnerlicht hätten, könnte es in der Hoffnung auf Zinssenkungsmassnahmen der Fed immer wieder zu starken Kursrallys kommen. «Diese dürften wie ein Soufflé zusammenfallen, wenn die Zentralbank nicht wie erhofft liefert. Letztlich werden sich die Zinsen auf höheren Niveaus einpendeln. So gut wie niemand geht davon aus, dass die Inflation nicht über zwei Prozent verharrt. Somit ist ein schneller Zinsrückgang ausgeschlossen», fügt er an.