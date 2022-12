Um diesen Pokal und noch viel mehr geht es am Sonntag im WM-Final zwischen Frankreich und Argentinien resp. Nike gegen Adidas. (Bild: Shutterstock.com/Nomi2626) Um diesen Pokal und noch viel mehr geht es am Sonntag im WM-Final zwischen Frankreich und Argentinien resp. Nike gegen Adidas. (Bild: Shutterstock.com/Nomi2626) Um diesen Pokal und noch viel mehr geht es am Sonntag im WM-Final zwischen Frankreich und Argentinien resp. Nike gegen Adidas. (Bild: Shutterstock.com/Nomi2626)

Oh weh – nur eines von sieben "Adidas"-Teams hat es an der Fussball-WM in Katar ins Viertelfinale geschafft: Argentinien. Das "Flaggschiff" des deutschen Sportartikelausrüsters, aus Rücksicht auf unsere deutschen Nachbarn lassen wir es bei diesem einen Hinweis bewenden, scheiterte sogar schon in der Vorrunde.