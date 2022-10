Seit dem Jahr 2005 sind die Fonds von M&G Investments in der Schweiz registriert und das Unternehmen in diesem Markt tätig. 2015 wurde die Niederlassung in Zürich eröffnet, von der aus nunmehr sechs Experten für M&G Schweiz aktiv sind. Das Team bietet Schweizer Kunden Vertriebsleistungen und Kundenservice über alle Anlageklassen hinweg an. In den letzten Jahren war der lokale Markt durch ein zunehmendes Interesse an Private-Market-Strategien gekennzeichnet. M&G Investments ist Teil von M&G plc, einem Vermögensverwalter, der seit Oktober 2019 als unabhängiges Unternehmen an der Londoner Börse LSE notiert und ein Vermögen von über 405 Milliarden Franken verwaltet (Stand: 30. Juni 2022).