In den meisten Fällen ist den Anlegern der Verschuldungsgrad eines Kreditnehmers bereits bei der Unterzeichnung bekannt, so dass sie selbständig beurteilen können, wann eine Zinsänderungsklausel in Kraft treten kann. Die Berechnungen des Verschuldungsgrads werden zudem mindestens jährlich geprüft, so dass eine externe Überprüfung möglich ist. Diese Art von Transparenz und Rechenschaftspflicht fehlt bei den selbst markierten, ESG-gebundenen Ratchets.