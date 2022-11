Künstliche Intelligenz kann allgemein mithelfen, den Investitionsprozess zu optimieren. (Bild: Shutterstock.com/everything possible)

Die von Rating-Agenturen bereitgestellten ESG-Daten sind wichtig, doch gibt es Bedenken hinsichtlich der Datenqualität, findet das Spezialistenteam von Amundi. "Die Auswahl der ESG-Kriterien ist in hohem Masse subjektiv. Meist basiert sie auf Informationen, die von den bewerteten Unternehmen selbst bereitgestellt werden", erläutern Tegwen Le Berthe, Head of ESG Scoring & Methodology, Marie Briere, Head of the Investor Research Center des Amundi Instituts undMatthieu Keip, Innovation Lead von Amundi Technologyin ihrer Analyse.