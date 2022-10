Der Abschwung von Wirtschaft und Finanzmärkten sorgt weltweit für Verunsicherung und hält die Anleger in Atem. In einer Analyse gehen die Analysten von Robeco der Frage nach, wie weit der Abschwung bereits in den Anlagemärkten eingepreist ist und ob die Zeit für Long-Beta-Positionen schon gekommen ist. Sie raten, noch abzuwarten.

13.10.2022 22:33