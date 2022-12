"Die Haushalte in Grossbritannien erleben derzeit sehr grosse Einschnitte in Bezug auf das verfügbare Einkommen durch höherer Energiepreise und Hypothekenkosten", hält Wieladek fest. Die Bank of England werde daher versuchen, einen Zinserhöhungspfad zu wählen, der die Inflation mittelfristig wieder auf Zielniveau bringe, aber die Rezession im nächsten Jahr nicht mehr als nötig verschärfe.