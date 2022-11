Ein weiterer wichtiger Grund für das anhaltende Wachstum ist die hohe Nettozuwanderung. Seit Herbst 2021 hat nämlich die monatliche Bruttozuwanderung bei gleichbleibender Abwanderung deutlich angezogen. In diesem Jahr dürfte der Wanderungssaldo so hoch ausfallen wie seit Jahren nicht mehr und auch für 2023 zeichnet sich keine Trendumkehr ab. Die im Vergleich zum nahen Ausland bessere Konjunktur hat trotz Pandemie die Bereitschaft zur Arbeitsmigration nochmals erhöht. Die Bevölkerung in der Schweiz steigt aufgrund des Ukrainekrieges und der hohen Arbeitsnachfrage sprunghaft an. Dies stützt den privaten Konsum. «Wie aus früheren Abschwungphasen bekannt, wird auch 2023 das Wachstum der Bevölkerung mindestens so hoch ausfallen wie dasjenige der Wirtschaft. Das Pro-Kopf-Wachstum stagniert», sagt Dr. David Marmet, Chefökonom Schweiz bei der Zürcher Kantonalbank. Die Zahl der Arbeitslosen werde aufgrund des anspruchsvollen Wirtschaftsumfeldes 2023 wieder leicht zunehmen. «Der Fachkräftemangel bleibt indes für viele Unternehmen ein Problem, so dass die Arbeitslosenrate nicht über 2.5% steigen wird.»