Zurich Insurance tut das durchaus auch aus Eigeninteresse. Die Schäden, die dem Lebens- und Schadenversicherer wegen der Klimaerwärmung durch Naturkatastrophen entstanden sind, beziffert Michel Liès fürs erste Halbjahr 2022 auf über 500 Mio. US-Dollar. Das sei mehr, als man erwartet habe. "Die Naturkatastrophen, die uns am meisten gekostet haben, waren Überflutungen in Australien und Stürme in Europa," erläutert er.