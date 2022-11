400 Fussballfelder mit Solarpanels, so gross ist das Potenzial laut ZKB-Studie allein in der Stadt Zürich. (Bild Shutterstock/RossHelen) 400 Fussballfelder mit Solarpanels, so gross ist das Potenzial laut ZKB-Studie allein in der Stadt Zürich. (Bild Shutterstock/RossHelen) 400 Fussballfelder mit Solarpanels, so gross ist das Potenzial laut ZKB-Studie allein in der Stadt Zürich. (Bild Shutterstock/RossHelen)

Während die Preise von Wohnimmobilien 2022 im Kanton Zürich noch mit 6 Prozent steigen, wird sich dieses Wachstum im kommenden Jahr auf 2 Prozent reduzieren, so die Prognose des Immobilien-Researchs der Zürcher Kantonalbank in der Publikation «Immobilien aktuell». Diese deutliche Abkühlung sei klar von der Nachfrageseite getrieben: «Mit den steigenden Zinsen wird das Eigenheim nicht mehr um jeden Preis gekauft und das Kaufinteresse an bestehenden Renditeliegenschaften wird angesichts sinkender Risikoprämien deutlich zurückgehen.»