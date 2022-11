Die Zurich Insurance setzt sich ambitionierte Ziele: Die auf dem Betriebsgewinn lautende Eigenkapitalrendite soll in den nächsten drei Jahren über 20% nach bisher mindestens 14% betragen. Die Margen in der Schaden- und Unfallversicherung sollen verbessert, der Gewinn in der Lebensversicherung weiter erhöht und die Kosten gezügelt werden. Die attraktive Dividendenpolitik bleibt bestehen.

16.11.2022 22:33