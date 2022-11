Die Versicherungsgruppe Zurich steigerte die Bruttoprämien in der grössten Sparte Schaden- und Unfallversicherung in den ersten neun Monaten um 8% auf 33,5 Mrd. US-Dollar. Ein Grund für das Wachstum waren höhere Prämiensätze vor allem m US-Geschäft. Die Kosten von Hurrikan "Ian" in den USA beliefen sich auf 550 Mio. US-Dollar.

10.11.2022 22:33