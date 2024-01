Nach acht Monaten Verzögerung will der Autobauer Ford Europa die Serienproduktion seines ersten Elektroautos im Juni dieses Jahres beginnen. Im August sollen die ersten Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert werden, wie ein Firmensprecher am Dienstag in Köln sagte. Zuvor hatte der «Kölner Stadt-Anzeiger» berichtet.

16.01.2024 12:22