Forschende entlarven spezifischen Fressfeind der Kirschessigfliege

Die invasive Kirschessigfliege ist eine asiatische Essigfliegenart, die etwa Himbeeren, Weintrauben und Pflaumen befällt - auch in der Schweiz, wo sie 2011 erstmals nachgewiesen wurde und grosse Schäden in der Landwirtschaft anrichtet.

Ein natürlicher Gegenspieler des Schädlings ist die Schlupfwespe Ganaspis brasiliensis, die im asiatischen Raum die Larven der Kirschessigfliege parasitiert. Forschende des Centre for Agriculture and Bioscience International (Cabi) in Delsberg um den Entomologen Lukas Seehausen fanden gemeinsam mit französischen Kollegen mithilfe von molekularen Analysen nun heraus, dass Ganaspis brasiliensis nicht nur eine Art, sondern zwei genetisch unterschiedliche Arten sind.

Während die eine Art mehrere Fruchtfliegen parasitiert, befällt die andere ausschliesslich Larven, die sich von reifenden Früchten ernähren. "Da nur die Kirschessigfliege in ihrem Invasionsgebiet reifende Früchte befällt, scheinen Parasitoide aus dieser zweiten Gruppe gut als biologische Bekämpfungsmittel geeignet zu sein", sagte Lukas Seehausen gemäss einer Mitteilung des Cabi.

Die Schlupfwespe wurde wiederholt als biologischer Schädlingsbekämpfer gegen die Kirschessigfliege vorgeschlagen. Unsicherheiten bezüglich ihrer Taxonomie und Spezifität hätten bisher jedoch Zweifel an ihrer Eignung aufkommen lassen. Die Entdeckung erlaube nun, sich in weiteren Forschungsarbeiten auf die spezifische Gruppe zu konzentrieren, sagte Seehausen.

http://dx.doi.org/10.1038/s41598-020-76180-5

(SDA)