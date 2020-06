Forscher geben auf neuer Plattform Einblicke in Klimaszenarien

Im Rahmen des "SENSES"-Konsortium wurde die gleichnamige Plattform von Experten vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK), der Fachhochschule Potsdam, des Internationalen Instituts für angewandte Systemanalyse International Institute (IIASA), der Universität Wageningen (WUR) sowie des Umweltinstituts Stockholm (SEI) umgesetzt.

"Die Wissenschaft verwendet seit vielen Jahren Klimaszenarien auf der Grundlage von Computersimulationen, doch die sind zugegebenermassen eine etwas komplizierte Sache, und die Ergebnisse der Analysen sind in allzu vielen wissenschaftlichen Publikationen verstreut", so der Projektleiter Elmar Kriegler vom PIK am Mittwoch in einer Mitteilung.

Auf der neuen Website soll eine breiten Palette an Akteuren "in die Lage versetzt werden, Klimaszenarien aus der Wissenschaft zu nutzen". Das soll Menschen auch vergegenwärtigen, "was bei der Klimastabilisierung auf dem Spiel steht", so Kriegler.

Auf der Plattform können Nutzer komplexe Zusammenhänge bezüglich CO2-Ausstoss, wirtschaftlicher Entwicklungen oder Umstellung des Energiesystems anhand von aktiv veränderbaren Szenarien verstehen lernen. Zudem gibt es die Möglichkeit, im sogenannten "Scenario Explorer" in einer grossen Anzahl an bereits berechneten Modellen zu stöbern.

"SENSES-Plattform" online: https://www.climatescenarios.org/; Projektwebsite: http://senses-project.org/

(SDA)