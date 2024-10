Zum ersten Mal waren die Tickets für die Privatbesucher am Wochenende gedeckelt, «um ein schönes und sicheres Messeerlebnis zu gewährleisten», wie ein Messesprecher erklärte. Die Karten für den Samstag waren schon am Freitag vergriffen. Dennoch meldete die Buchmesse nach Torschluss auch beim Lesepublikum ein Plus: 115.000 Privatbesucher waren ab Freitagnachmittag auf dem Gelände. Im Vorjahr waren es 110.000 gewesen.