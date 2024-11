Die schleppende Erholung des Passagierverkehrs in Frankfurt stimmt den Flughafenbetreiber Fraport noch etwas pessimistischer. Im laufenden Jahr dürfte die Zahl der Fluggäste an Deutschlands grösstem Airport nur den unteren Bereich der Spanne von 61 Millionen erreichen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.