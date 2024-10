Die Zahl der aktiven Fluggesellschaften am Standort sinkt in der Jahresfrist um 3 auf 79. Sie bieten Passagierflüge zu 243 Zielen in 93 Ländern an. Zusätzliche Ziele finden Interessierte vor allem in Nordeuropa, wo in der Wintersaison zusätzliche Flughäfen angeflogen werden. Auch Mexiko und die USA bieten neue Zielflughäfen direkt ab Frankfurt. Zudem werden Strecken etwa nach Seoul und Bangkok häufiger bedient.