Die Unternehmensstimmung in Frankreich hat sich im Februar eingetrübt. Der Indexwert für das Geschäftsklima fiel um einen Punkt auf 98 Punkte, wie das Statistikamt Insee am Donnerstag in Paris mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit 99 Punkten gerechnet.

22.02.2024 09:14