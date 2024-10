Die Inflation in Frankreich hat sich dank günstigerer Energiepreise stärker abgeschwächt als erwartet und den tiefsten Stand seit mehr als drei Jahren erreicht. Die nach europäischen Standards berechneten Verbraucherpreise (HVPI) stiegen im September im Jahresvergleich um 1,4 Prozent, wie das Statistikamt Insee am Dienstag in Paris nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Dies ist die niedrigste Inflationsrate in der zweitgrössten Volkswirtschaft der Eurozone seit März 2021.