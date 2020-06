Dies berichtete die Wirtschaftszeitung "Les Echos" am Sonntag. Der Plan setze sich aus mehreren Teilen zusammen, etwa Kreditgarantien und Unterstützung für Forschung und Entwicklung. In dem Paket sei auch ein ein Milliarde Euro schwerer Investment-Fonds enthalten. Das Vorhaben solle am Dienstag präsentiert werden, hiess es.

Die französische Regierung hatte einen solchen Schutzschirm bereits Mitte Mai angekündigt. Details dazu waren aber noch keine bekannt.

(SDA)