Die Inflation in Frankreich hat sich im November den zweiten Monat in Folge verstärkt. Die nach europäischen Standards berechneten Verbraucherpreise (HVPI) stiegen im Jahresvergleich um 1,7 Prozent, wie das Statistikamt Insee am Freitag in Paris nach einer ersten Schätzung mitteilte. Im Oktober hatte die Teuerung bei 1,6 Prozent gelegen, nachdem sie im September mit 1,4 Prozent den niedrigsten Wert seit März 2021 erreicht hatte.