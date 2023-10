Bundesbank-Präsident Joachim Nagel hat sich hingegen skeptischer mit Blick auf die Inflationsbekämpfung gezeigt. «Mittlerweile sinkt die Inflation zwar wieder, besiegt ist das 'gierige Biest' aber noch nicht», sagte Nagel laut Redetext am Donnerstag in Karlsruhe. Er verwies auf die hohe Kernrate, bei der die schwankungsanfälligen Energie- und Nahrungsmittelpreise herausgerechnet werden. «Sie gibt ein aufschlussreiches Bild über den zugrundeliegenden Inflationstrend, und der ist offensichtlich noch nicht gebrochen», so Weidmann.