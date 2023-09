Der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) in knapp zwei Wochen ist nach Worten von Frankreichs Notenbankchef weiterhin offen. «Unsere Optionen sind bei dieser Sitzung offen, wie auch auf den folgenden», sagte Francois Villeroy de Galhau am Freitag in Paris vor Journalisten. Allerdings befinde sich die EZB «nahe oder sehr nahe» am Zinsgipfel, ab dem keine zusätzlichen Erhöhungen mehr notwendig seien. Zugleich sei man weit davon entfernt, über Zinssenkungen nachzudenken.

01.09.2023 10:09