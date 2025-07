Frankreichs Wirtschaft ist im zweiten Quartal stärker gewachsen als zuletzt und auch als von Experten erwartet. In den drei Monaten bis Ende Juni legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,3 Prozent zu, wie das Statistikamt Insee am Mittwoch in Paris nach einer ersten Schätzung mitteilte. Zum Jahresauftakt hatte das Wachstum noch bei 0,1 Prozent gelegen. Experten hatten nur mit einer Stagnation gerechnet. Im Vergleich zum Vorjahresquartal sei das Bruttoinlandsprodukt um 0,7 Prozent gestiegen, hiess es weiter./zb/mis