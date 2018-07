Französische Polizei erschiesst jungen Mann - Unruhen in Nantes

So verlautetes es in der Nacht auf Mittwoch aus französischen Polizeikreisen. Im Stadtteil Breil seien Autos angezündet und ein Einkaufszentrum teilweise in Brand gesteckt worden.

Der Staatsanwalt von Nantes, Pierre Sennès, beschrieb die Lage in Breil am Dienstagabend als "sehr unruhig und unübersichtlich". Zur Verstärkung wurden in dem Stadtteil weitere Polizeikräfte erwartet.

Der junge Mann im Alter zwischen 20 und 30 Jahren sei zuvor bei einer Kontrolle von der Kugel eines Polizisten getroffen worden und noch am Dienstagabend im Spital seinen Verletzungen erlegen, hiess es aus übereinstimmenden Quellen. Laut Staatsanwaltschaft werden derzeit die Umstände untersucht, unter denen der Mann getötet wurde.

Aus Polizeikreisen verlautete, der junge Mann sei bei der Polizeikontrolle verletzt worden, bei der er sich in einem Fahrzeug befand. Er soll sich Anweisungen widersetzt haben und anschliessend sein Fahrzeug "mutwillig" in Richtung eines Polizeibeamten "zurückgesetzt" haben. Der Beamte habe daraufhin von seiner Waffe Gebrauch gemacht.

(SDA)