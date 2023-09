In Frankreich sind in diesem Sommer so viele Reisen mit der Bahn zurückgelegt worden wie nie zuvor. In den Fernzügen im Inland wurden im Juli und August 24 Millionen und in den internationalen Zügen 6 Millionen Reisende gezählt. Das sei ein Plus von vier Prozent im Vergleich zum vergangenen Sommer, teilte das Bahnunternehmen SNCF am Donnerstag mit. Besonders gefragt waren Züge an die Küsten, in die Alpen sowie nach Grossbritannien und Spanien. Auch der Verkehr nach Deutschland legte zu. Die Nutzung der Nachtzüge stieg um 15 Prozent. Im Regionalverkehr stieg die Zahl der Reisenden um zehn Prozent.

07.09.2023 15:54