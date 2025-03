An der Börse kamen die Neuigkeiten zunächst schlecht an: Für die Fraport-Aktie ging es am Morgen zeitweise um viereinhalb Prozent abwärts. Später erholte sie sich wieder und lag am frühen Nachmittag zuletzt sogar als einer der stärkeren Titel im MDax mit 1,7 Prozent im Plus. Im Vergleich zum Jahreswechsel hat sie damit noch rund zwei Prozent eingebüsst.