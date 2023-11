In der Ukraine ist die Frau des Chefs vom Militärgeheimdienst GUR offiziellen Angaben zufolge mit Schwermetallen vergiftet worden. Sie werde in einem Krankenhaus behandelt, bestätigte ein Sprecher des Geheimdienstes am Dienstag entsprechende Medienberichte. Er sagte nicht, wann der Vorfall stattgefunden habe. Die Zeitung «Ukrainska Prawda» zitierte Geheimdienstkreise, wonach sie vergiftetes Essen erhalten habe. Mehrere GUR-Mitarbeiter seien ebenfalls vergiftet worden. Hinweise auf Drahtzieher des möglichen Anschlags wurden in den Berichten nicht genannt.