Frauen werfen Sänger Ryan Adams unangemessenes Verhalten vor

Eine 20-jährige Musikerin gab in dem Bericht vom Mittwoch an, dass der 44-jährige Adams unangemessene Unterhaltungen mit ihr gehabt habe, als sie 15 und 16 Jahre alt gewesen sei. Adams habe sich bei einem Videoanruf entblösst.

Die Sängerin und Schauspielerin Mandy Moore, die mit Adams verheiratet war, warf ihm vor, sie psychologisch misshandelt zu haben. Die Scheidung wurde 2016 offiziell. Moore, die in der Serie "This Is Us" gespielt hat, beschuldigte Adams, ihre Musikkarriere aufgehalten zu haben.

Er habe ihr gesagt, "du bist keine echte Musikerin, weil du kein Instrument spielst". "Sein kontrollierendes Verhalten blockierte im Grunde in der Tat meine Fähigkeit, neue Verbindungen in der Industrie während einer sehr wichtigen und potenziell lukrativen Zeit zu knüpfen - in meinen gesamten Mit- bis Endzwanzigern", sagte die 34-jährige Moore der Zeitung.

Die "New York Times" berichtete, die Schilderungen der Frauen seien von Familienangehörigen oder Freunden gestützt worden. Manager für Adams gaben gegenüber der Nachrichtenagentur AP nicht gleich einen Kommentar ab. Ein Anwalt von Adams bestritt die Vorwürfe aber gegenüber der "New York Times".

Adams hatte 2000 sein Debütalbum veröffentlicht. Er coverte 2015 das erfolgreiche Album "1989" von Taylor Swift.

