Cremo produziert Emmentaler AOP in einer seit 2003 gemieteten Käserei in Kriechenwil in der Nähe von Laupen, so die Freiburger Tageszeitung. Die Laibe werden dann ins freiburgische Düdingen gebracht, um dort auf dem Gelände der Firma Von Mühlenen, die seit 2006 im Besitz von Cremo ist, zu reifen und verpackt zu werden.