Der Krankenhausbetreiber und Arzneimittelkonzern Fresenius hat nach dem zweiten Quartal seine Prognose für das Wachstum angehoben. Die Gewinnprognose wurde dagegen bestätigt. Organisch, also Währungs- und Portfolioeffekte herausgerechnet, soll der Umsatz 2025 nun um fünf bis sieben Prozent anziehen - statt wie bisher angepeilt um vier bis sechs Prozent, teilte das im Dax notierte Unternehmen am Mittwoch in Bad Homburg mit. Aktuelle geopolitische Risiken und auch Zölle, soweit bekannt, seien in der Prognose enthalten.