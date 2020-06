Freude über Ende der dreimonatigen Grenzschliessung

Für die Basler Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann war dieser Anlass "ein starkes Zeichen gegenseitiger Wertschätzung". Das Lebensgefühl des Dreiländerecks habe ihr in den vergangenen Monaten schmerzlich gefehlt, sagte Ackermann an der Feier auf der Dreiländerbrücke zwischen Weil am Rhein D und Huningue F. Die Grenzschliessung habe gezeigt, wie wichtig es sei, die Grenzen jederzeit überschreiten zu können.

Trotz geschlossener Grenzen sei die grenzüberschreitende Zusammenarbeit jedoch weitergegangen, hielt Ackermann fest. Zu verdanken sei dies den über Jahre gepflegten freundschaftlichen und nachbarschaftlichen Beziehungen im Dreiländereck. Dank diesen habe habe man auch in dieser schwierigen Zeit gemeinsame Lösungen finden und sich gegenseitig helfen können.

Nun gelte es, über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit eine weitere Grenzschliessung dieser Art zu verhindern, sagte die Basler Regierungspräsidentin weiter. Dazu müssten die Anliegen der Region im Dreiländereck verstärkt gemeinsam nach Bern, Paris und Berlin getragen werden. Die besonderen Anliegen einer Grenzregion dürften in Zukunft nicht einfach vergessen werden.

Auch Behördenvertreter aus Deutschland und Frankreich freuten sich über die Wiedereröffnung der Grenzen. Während der Grenzschliessung sei die Region enger zusammengewachsen. Es habe sich gezeigt, "dass wir nicht nur Nachbarn oder Partner, sondern Freunde sind", hiess es an der Feier.

Derweil auf der Dreiländerbrücke gefeiert wurde, öffnete das nahe Rheincenter seine Türen. Ein Ansturm von Einkaufstouristen aus der Schweiz war in diesem Einkaufszentrum indes nicht auszumachen. Auch am Zollamt Weil-Friedlingen konnte der Ein- und Ausreiseverkehr problemlos abgewickelt werden.

Mit der Öffnung der Schweizer Landesgrenzen seit Mitternacht herrscht mit den EU- und Efta-Staaten sowie Grossbritannien wieder volle Personenfreizügigkeit. Angehörige von Drittstaaten, die in diesen Ländern leben, können ebenfalls einreisen. Sie müssten neben ihrem Pass eine Wohnsitzbestätigung vorlegen.

Einreisen waren seit dem 16. März zum Schutz vor der Covd-19-Pandemie nur noch erlaubt für Schweizer Bürger, Personen aus dem Fürstentum Liechtenstein, Menschen mit einem Aufenthaltstitel in der Schweiz sowie Personen, die aus beruflichen Gründen oder in einer Situation "absoluter Notwendigkeit" einreisten. Der Transit- und Warenverkehr war nicht betroffen.

