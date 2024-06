Der Telekommunikationsanbieter Vodafone verstärkt sich mit einem langjährigen Manager der Deutschen Telekom. Hagen Rickmann rücke im März 2025 in die Geschäftsführung von Vodafone Deutschland und verantworte dort die Firmenkundensparte, teilte die Deutschlandtochter des britischen Vodafone-Konzerns am Mittwoch in Düsseldorf mit. Der 55-Jährige startet schon im November 2024 in anderer Funktion bei Vodafone, wo er das Firmenkundengeschäft in Deutschland, Tschechien, Griechenland, Irland, Portugal, Albanien und in der Türkei im Blick haben wird. Diese Rolle wird er weiterführen, wenn er vier Monate später in die Geschäftsführung kommt.