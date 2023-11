In fünf Kantonen stehen am Sonntag acht Sachvorlagen zur Abstimmung. In Basel-Stadt, Luzern und Nidwalden geht es um fünf Initiativen. Appenzell Ausserrhoden will die Zahl der Gemeinden reduzieren und Zug die Steuern senken. In Neuenburg wird die Kantonsregierung komplettiert.

26.11.2023 06:34