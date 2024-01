Damit haben die Firmenpleiten nach dem massiven Anstieg im Jahr 2022 weiter zugelegt, wie aus der am Donnerstag veröffentlichten Erhebung des Beratungsunternehmens Dun & Bradstreet hervorgeht. Damals war die Zahl der Konkurse um über 20 Prozent in die Höhe geschossen, nachdem sie in der Pandemie von den staatlich garantierten Coronakrediten künstlich tief gehalten worden war.