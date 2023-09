Die führenden Industrie- und Schwellenländer setzen am Sonntag ihre Beratungen beim G20-Gipfel in Indien fort. Die Staats- und Regierungschefs besuchen in der Hauptstadt Neu Delhi am Morgen zunächst die Gedenkstätte für den indischen Freiheitskämpfer Mahatma Gandhi. Zum Abschluss des zweitägigen Spitzentreffens steht anschliessend die dritte Arbeitssitzung der Runde an, die unter dem Motto «One Future» (deutsch: Eine Zukunft) steht. Dabei geht es konkret etwa um Reformen von Entwicklungsbanken und internationalen Finanzorganisationen.

09.09.2023 19:30