2025 übernimmt Kanada von Italien

Den Waffenstillstand im Libanon bezeichneten die G7 in einer gemeinsamen Erklärung als «wichtigen Schritt in Richtung Frieden». Zudem bekräftigten sie ihre Unterstützung für den von den USA geförderten Plan für einen Waffenstillstand im Gazastreifen, der die Freilassung aller israelischen Geiseln sowie mehr humanitäre Hilfe für die Zivilbevölkerung vorsieht. Als Ziel nannten sie eine Zweistaatenlösung, also zwei gleichberechtigte Staaten für Israelis und Palästinenser.