Am Rande des Treffens kam es in der Stadtmitte von Neapel zu Krawallen. Mehrere Dutzend militante G7-Gegner warfen Steine und Flaschen auf die Polizei. Die Sicherheitskräfte setzten Rauchbomben und Schlagstöcke ein. Die Lage beruhigte sich am Abend wieder./cs/DP/mis