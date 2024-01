Die Galaxus-Kunden hätten am häufigsten Kinderbücher bestellt - mehr als jedes zweite Buch war ein Kinderbuch, teilte Galaxus am Dienstag mit. Bereits in den Pandemiejahren sei dieses Genre am beliebtesten gewesen. Auf Platz zwei landeten mit einem Anteil von 22 Prozent die Ratgeber, Bronze holten sich Romane und Erzählungen (9 Prozent).