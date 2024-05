Was das Apotheken-Netz (ohne Coop Vitality) anbelangt, so habe sich dieses seit Beginn des Jahres dynamisch weiterentwickelt, heisst es. So seien fünf Apotheken neu akquiriert worden, eine Apotheke habe man neu eröffnet und eine Apotheke geschlossen. Rund 62'000 Kunden hätten ausserdem in den ersten vier Monaten 2024 die Gesundheitsdienstleistungs- und Beratungsangebote in Apotheken von Galenica beansprucht. Das sind 31 Prozent mehr als in der Vorjahresperiode.