Der Deal sei "ein weiteres Beispiel für schlechtes Management und eine panische Ausverkaufsmentalität bei GAM", schreibt die Gruppe um den französischen Investor Xavier Niel. Der Käufer Carne übernehme durch das Geschäft 36,4 Milliarden an Vermögenswerten - die AuM der FMS-Geschäfte per Ende März nach Abzug der vom Kunden gemeldeten Verluste. Der Verkaufspreis von 2,25 Millionen Euro für das luxemburgische und 0,5 Millionen Franken für das Schweizer Geschäft betrage damit 0,008 Prozent der AuM, was die Gruppe als "Null" bezeichnet.