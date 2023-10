Newgame hat mit dem Übernahmeangebot den angepeilten Anteil am Unternehmen erreicht. Die Investorengruppe bot 55 Rappen in bar pro Aktie für maximal 28 Millionen Aktien, was 17,5 Prozent des ausgegeben Aktienkapitals entspricht. Die nun erworbenen 17,5 Prozent kommen zu den 9,6 Prozent, welche Newgame bereits vorher gehalten hatte.