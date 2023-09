Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht Finma will die Beschwerde der Investorengruppe Newgame gegen die Übernahmekommision (UEK) prüfen, wie es in einer Mitteilung von Freitagabend heisst. Die Investorengruppe Newgame hatte am vergangen Donnerstag die Beschwerde eingereicht.

08.09.2023 18:53