Die Kooperation ziele darauf ab, das Wachstum voranzutreiben und die Kundenabdeckung sowie die Kapazitäten in den Regionen Hongkong, Festlandchina, Taiwan und Macao zu verbessern, teilte GAM am Donnerstag mit. Die ab August operierende Allianz umfasse vor allem Investitionen in eine «erweiterte Vertriebsplattform». Im Rahmen der Zusammenarbeit werde die SHK-Tochter Sun Hung Kai Capital Partners Ltd. den Vertrieb und die Betreuung der GAM-Fonds im Grossraum China übernehmen. Das bestehende Produktangebot von GAM soll dabei mit einem Angebot an alternativen Investmentlösungen einhergehen.