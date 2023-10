Newgame hatte sich bei der Aufsicht über die Übernahmekommission (UEK) beschwert. Denn diese hatte die Gültigkeit einer der Bedingungen für ein Teil-Übernahme-Angebot für GAM durch Newgame in Frage gestellt. Es ging um die Bedingung, dass das Angebot von der Wahl der Newgame-Kandidaten in den Verwaltungsrat an der Generalversammlung Ende September abhänge.